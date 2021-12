Porcari: “Non vedo squadra più forte del Bari. Avellino? Occhio a Di Gaudio”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista di Avellino e Bari in vista della sfida in programma lunedì al "Partenio Lombardi"

"Domenica il Bari deve provare a vincere. Se ci riuscisse, darebbe un bello strappo. Allo stesso tempo in caso di sconfitta si riaprirebbe un po' tutto, anche se è presto per fare calcoli". Lo ha detto Filippo Porcari, intervistato ai microfoni di "TuttoBari". Il centrocampista ex Avellino e Bari ha detto la sua in vista della sfida in programma lunedì 6 dicembre allo Stadio "Partenio Lombardi": gli uomini di Piero Braglia affronteranno fra le mura amiche l'attuale capolista del Girone C di Serie C. "Non vedo una squadra più forte di quella biancorossa, come invece è capitato negli scorsi anni. Giocare per il pari sarebbe un errore, ma non credo che questo avverrà. Conosco molti giocatori che militano tra i galletti e so che sono abituati a stare in alto e a non commettere questo tipo di errori. Ovviamente non bisognerà sottovalutare l'avversario, perché sono una squadra altrettanto competitiva", le sue parole.