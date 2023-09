Pisa-Bari, Mignani: “Noi più forti dello scorso anno? Quando cambi tanto…”

"Troveremo una squadra molto forte, che ha fatto investimenti per un campionato di vertice ed ha un allenatore bravo in rampa di lancio". Lo ha detto Michele Mignani , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi". "In mezzo al campo il Pisa ha giocatori come Veloso e dei nazionali come Nagy e Marin. Creano delle problematiche, noi dovremo dimostrare che siamo più bravi di loro", ha proseguito il tecnico del Bari .

L'ANALISI -"Tutti noi ovviamente cerchiamo il risultato, la nostra è una squadra che con le proprie capacità vuole cercare la vittoria, e se non può farlo prova a non perdere. Io credo che il Bari tenti sempre di giocare a calcio, ho visto una squadra che prova ad avere equilibrio, attaccando con tanti calciatori senza cercare di buttare sempre la palla in avanti. Le partite vivono di inerzie emotive, spesso in maniera inconscia. Noi cerchiamo di non subire questi eventi, provando a continuare a segnare anche se siamo in vantaggio. Su questo abbiamo lavorato. Alla fine sono uno di quegli allenatori che pensa che il calcio vada semplificato. Il pensiero nostro deve essere quello di avvicinarci il più possibile alla porta avversaria, i concetti sono più importanti dei moduli. Ieri il direttore ha parlato di una squadra sulla carta più forte dell'anno scorso. Ma per diventare più forti servono tanti ingredienti. L'anno scorso questi ingredienti c'erano: qualità fisiche, organizzazione, qualità caratteriali. Quando cambi tanti calciatori devi andare a ricercarle, oggi non ho la certezza anche se la squadra è competitiva. Solo il tempo stabilirà se siamo più forti dello scorso anno".