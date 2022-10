Parma-Bari, out Antenucci: i convocati di Mignani per la sfida di Coppa Italia

Quasi tutto pronto per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Parma e Bari. Il match è in programma mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 allo stadio "Tardini" e sarà un'occasione per vedere di fronte due delle squadre più in forma del campionato di Serie B. Di seguito, l'elenco completo dei calciatori convocati dal tecnico del Bari Michele Mignani.