Parma-Bari, Maita: “Cresciuta consapevolezza. Affrontare Vazquez che vedevo in tv…”

"Dopo Verona era cresciuta in noi la consapevolezza e la forza di questa squadra. Sapevamo di affrontare un avversario veramente forte. Ribaltare il gol dopo due minuti non è da tutti - ha dichiarato ai microfoni diRadio Bari -. Se non facevano gol sul finire di tempo non so come sarebbe finita. Ci teniamo stretti questo punto. Questa è una squadra forte. Affronteremo squadre sicuramente migliori, ma abbiamo gente d'esperienza che dà una mano ai nuovi. I nostri giocatori esperti possono fare sempre la differenza. Oggi c'era un po' d'emozione. Affrontare giocatori come Vazquez che vedevo in tv per me che ho sempre fatto la C non è una cosa di tutti i giorni. L'atmosfera e l'ambiente sono completamente diversi. Avevo mille pensieri, ma il calcio è uguale in tutte le categorie. Spero di continuare così".