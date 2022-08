Parma-Bari 2-2, Mignani: “Che gol di Folorunsho. Emergenza in attacco? Dico la mia”

"Folorunsho ha segnato un gran gol. I compagni hanno costruito bene e lui l'ha finalizzata in maniera perfetta. Era difficile prendere quel tiro. Seminato qualcosa di buono? Lo spero, ma siamo solo all'inizio. Oggi in campo avevamo 9 giocatori che erano con noi l'anno scorso, stiamo dando continuità ad un lavoro già cominciato. Forse siamo più avvantaggiati rispetto a chi ha cambiato allenatore, ma i ragazzi sono stati molto bravi: il Parma è una squadra forte, non era facile venire a giocare qua. Siamo contenti, il nostro obiettivo è sempre quello di provare a vincere. Emergenza attaccante centrale? Noi abbiamo un po' di giocatori offensivi, stiamo aspettando anche Ceter. Vediamo, io lavoro con quello che ho e sono contento di quello che ho. Maita l'emblema di questo Bari? Non è più un ragazzino, ma è un giocatore forte. Se fosse arrivato prima in B, probabilmente ci sarebbe rimasto, ha tutte le qualità per giocarci e far bene".