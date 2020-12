Palermo-Bari, Sabbione e De Risio pronti al rientro: le scelte di Auteri per la sfida del “Barbera”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Bari.

Archiviata la vittoria conquistata ai danni dell’Avellino di Piero Braglia, nella giornata di ieri la compagine pugliese ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Questa mattina, invece, i biancorossi sono volati alla volta della Sicilia, dove svolgeranno la seduta di rifinitura pre-gara. In occasione del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Gaetano Auteri recupera due pedine. Sono tornati a disposizione del tecnico del Bari sia Sabbione, sia De Risio, che hanno scontato un turno di squalifica. Salterà la gara di Palermo, invece, lo squalificato Montalto, così come gli infortunati Minelli e Citro.

Ma non solo; secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, Di Cesare e Celiento hanno riportato lievi noie muscolari: una situazione che verrà monitorata nelle prossime ore, nonostante i due calciatori siano stati convocati.

Bari, questa mattina la partenza per Palermo: i convocati di mister Auteri

In difesa, Sabbione dovrebbe tornare titolare insieme a Celiento e Di Cesare. Per Ciofani due soluzioni: o agirà da esterno destro al posto di Semenzato o sarà riproposto da difensore centrare in caso di forfait di Celiento; D’Orazio agirà a sinistra. A centrocampo, al fianco di Maita, uno tra De Risio e Lollo. In attacco, Antenucci e Marras sono gli intoccabili, mentre D’Ursi resta il favorito per completare il reparto offensivo.