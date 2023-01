Palermo-Bari, Garzya: “Brunori e Cheddira la ciliegina sulla torta. Mignani moderno”

Che ne pensa della stagione del Bari? Che cosa si aspetta dal big match tra Bari e Palermo? “È chiaro che nessuno si aspettava dei risultati così importanti del Bari. Hanno tutto: squadra, società. stadio, tifo. Non è un segreto che ormai loro puntino alla promozione. L’ho visto giocare ed è una squadra forte. È un mix di giovani e di esperienza. Ricordiamoci che la scorsa stagione erano in Lega Pro. Ci sono giovani che corrono tantissimo e veterani nel reparto difensivo. Sotto porta, poi, sono molto cattivi. Con il Palermo sarà una bella partita. I bomber dei due lati sono la ciliegina sulla torta. Se fanno così tanti gol il merito, molto, è della squadra. Il Bari gioca bene e, come il Palermo, ha davanti uno che fa la differenza”

Brunori e Cheddira sono pronti per la Serie A? “Io parto sempre dal presupposto che tra le categoria c’è una grande differenza. L’esperienza insegna, però, che se uno ha fatto gol in tutte le categorie continuerà a farlo. Se uno è bomber lo è in ogni categoria”.

Cosa rappresenta il pubblico di Bari? “Bari rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Vi posso dire che non è assolutamente semplice giocare al San Nicola. Non dimentichiamoci, poi, che Bari è uno delle città più importanti del Sud. Mi auguro che vadano in Serie A, come per il Palermo, per avere più club del meridione nella massima categoria”.