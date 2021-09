Monterosi, fair play in casa del Bari: spogliatoio ripulito dopo la sconfitta per 4-0

La compagine laziale ha mostrato grande sportività nonostante la sonora sconfitta in casa del più quotato Bari

Questo il messaggio, accompagnato dal bel gesto, del Monterosi, che dimostra ancora di più quanto, nello sport come nel calcio, si possa andare oltre la vittoria o la sconfitta. Vinti sul campo ma vincitori fuori, per un club che rappresenta in assoluto il comune più piccolo presente nel campionato di Lega Pro, con poco più di 4000 abitanti all'attivo. Anche sui canali social del club è stato reso noto il gesto, pubblicando di seguito un nuovo messaggio all'insegna della sportività e del fair play: "Non dimentichiamolo mai: il calcio è uno sport, ma è anche il gioco più bello al mondo. Che si vinca o si perda, il calcio ti insegna sempre qualcosa, nel campo e per la vita. Quindi grazie per l'ospitalità SSC Bari e in bocca al lupo".