Monterosi, D’Antoni: “Bari squadra incredibile. Ti fanno male se gli lasci campo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monterosi al termine della sfida contro il Bari, andata in scena al "San Nicola": 4-0 il risultato finale

"Diciamo che il passivo è pesante, ma nel primo tempo abbiamo fatto buone cose. Purtroppo abbiamo concesso gol ad un minuto dalla fine della prima frazione, nella ripresa abbiamo concesso troppi spazi. Se lasci campo a giocatori con la loro qualità è naturale che ti facciano male, la troppa voglia di ripeterci ci ha penalizzato". Lo ha detto David D'Antoni , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari . Nel dettaglio, il tecnico del Monterosi ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C .

Una vittoria, quella conquistata domenica pomeriggio dagli uomini di Mignani fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola", centrata grazie alle reti messe a segno da Valerio Di Cesare, Walid Cheddira, e dal dischetto da Mirco Antenucci e Simone Simeri. "Il Bari ha fatto cinque cambi che giocherebbero in quasi tutte le squadre. E' incredibile per qualità e rosa, non c'è paragone con la prima uscita. Per portare punti avremmo dovuto trovare una squadra non proprio motivata, invece hanno fatto una grande partita. Il ritorno del pubblico? Rivedere il tifo allo stadio è un aspetto positivo, giocare contro grandi realtà non ci deve spaventare. Dobbiamo venire qui a testa alta", ha concluso D'Antoni.