Modena-Bari, Mignani: “Ci giochiamo una posizione importante. Possibilità playoff…”

Dopo il pareggio interno contro il Cittadella , il Bari sarà ospite del Modena nella trentaseiesima giornata di Serie B . Terzo posto per la compagine di Michele Mignani , che proverà fino all'ultimo l'aggancio al Genoa secondo, al momento distante però sei punti. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei biancorossi ha presentato il match, in programma domani 6 maggio alle 14. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Modena, anche se non ha avuto continuità di rendimento, è una squadra temibile che può vincere contro chiunque, non dobbiamo abbassare la soglia dell'attenzione perché i canarini potrebbero farci male. Avranno poi voglia di riscatto dopo il ko di Venezia, specie davanti alla propria gente, ma credo che in campo ci sarà grande equilibrio: pensiamo quindi a fare il nostro. Ci stiamo giocando una posizione importante, se fosse la seconda sarebbe incredibile, ma lo stesso posso dire della terza. La possibilità di un posto in paradiso passa anche dai playoff, e se abbiamo anche una possibilità su un milione di sfruttarla dobbiamo farlo. L'entusiasmo è giusto che ci sia, e noi dobbiamo fare di tutto per non lasciare nulla al caso"