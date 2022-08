Mignani: “Non sono soddisfatto, Palermo ben preparato. Gol subiti? Dobbiamo crescere”

L'ANALISI - "Non sono soddisfatto, speravo di vincere. Il Palermo ha preparato molto bene la partita. Certe cose le abbiamo sbagliate, concedendo alcune ripartenze nel primo tempo e sbagliando a lavorare in fase di possesso. Mi è piaciuta la voglia di riprendere la partita, gli ingressi dei subentrati. Oggi volevamo togliere profondità a Brunori e coprire la zona tra centrocampo e difesa, cercando di gestire Floriano. Nel secondo tempo con quei cambi ho forzato un po’, volevo gente fresca che coprisse il campo".

GOL SUBITI - "La mentalità deve essere sempre quella di recuperare, cercando di non andare sempre sotto perché non è facile poi riprendere la partita. Può succedere di non segnare, ma bisogna far passare la burrasca e fare male quando puoi. Bisogna essere più cinici, dobbiamo crescere".