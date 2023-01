Mignani: “Gara equilibrata, messo difficoltà al Palermo. Rosso a Cheddira ingiusto”

“Non era una partita facile, con condizioni atmosferiche proibitive. È stata una gara equilibrata, nella quale abbiamo creato situazioni pericolose senza concretizzarle. Sul gol siamo stati ingenui, poi abbiamo sbagliato ad innervosirci. Abbiamo avuto alcune occasioni, che dimostrano che siamo venuti qui per giocarcela e tentare di vincere il match. Dispiace per la sconfitta, ma la prestazione è stata buona. Non posso dire nulla ai ragazzi, ce l’abbiamo messa tutta ed abbiamo rischiato poco. Abbiamo messo in difficoltà il Palermo, loro hanno trovato un gol in un episodio e facciamo loro i complimenti. L’espulsione di Cheddira per me è ingiusta, c’è stato un contatto con l’avversario, ma involontario, in occasione della seconda ammonizione. Lo perdiamo, ma abbiamo già fatto a meno di lui quando era al Mondiale.”