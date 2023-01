Maiello dopo Palermo-Bari: “Vi spiego quella palla vagante. Quarto posto? Firmerei”

"Una palla vagante, che è rimbalzata più volte in area, ho cercato d'istinto di allontanarla ma è finita all'avversario e ha fatto gol". Così Raffaele Maiello, intervistato ai microfoni di "TeleBari". Il centrocampista di Michele Mignani è tornato a parlare della sconfitta rimediata venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" e dell'episodio della rete di Ivan Marconi. Ma non solo... "Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Peccato per l'ultima partita, era una bella opportunità: sono partite che possono far sterzare il verso del campionato, è andata male ma ci resta la prestazione. Finire al quarto posto attuale? Ditemi dove devo firmare... (ride, ndr)", le sue parole.