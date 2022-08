Lopez: “Palermo? Corini buon allenatore, Brunori darà una grande mano. Sul Bari…”

"A Verona, per quanto fosse una partita di Coppa Italia, sono rimasto colpito dal collettivo. Secondo me bisognerà valutare Cheddira, che per quanto valevole secondo me non può garantire troppi gol, fattore che dev’essere ricercato sul mercato. Se in difesa dovesse arrivare un giocatore di valore penso che il Bari potrebbe dire assolutamente la sua. Bene anche Folorunsho, che è migliorato estremamente nell’esperienza; quando entra in campo ha una decisione diversa rispetto al passato. Serviva un profilo come lui. “Palermo? Corini è un buon allenatore e può fare bene. Brunori è un attaccante di assoluto valore, darà una grande mano. Quando l’ho visto segnare ho capito immediatamente che aveva il fiuto del gol, potrà far parlare di sé a lungo. Il titolo di bomber di categoria. Lotta per il titolo? Secondo me sì. Nel Bari non ci sono solisti e ciò significa molto, considerando anche che il gruppo è già forte. Il Palermo può fare leva su una società ambiziosa che punta alla Serie A”.