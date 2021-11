Latina, Esposito sfida il Bari: “Sono leccese, per me sarà come un derby!”

Le dichiarazioni del capitano del Latina, Andrea Esposito, in vista della sfida di campionato tra i suoi e il Bari

"Siamo partiti in ritardo per via del ripescaggio con una squadra ancora incompleta. Abbiamo dimostrato fin da subito di poter dire la nostra in questo campionato. Ci aspetta una gara proibitiva sulla carta, ma sappiamo che possiamo fare bene anche là. Ce la metteremo tutta per fare un risultato positivo. Sono leccese e per me sarà come un derby. Conosciamo il valore del Bari, da alcune stagioni sta costruendo delle squadre molto forti per ammazzare il campionato. Quest'anno hanno un allenatore preparatissimo e sono la favorita per la vittoria del campionato: sembra aver trovato il giusto assetto e poi hanno due o tre ricambi per ruolo di grande valore. Per noi sarà una partita fondamentale che affronteremo senza stravolgere il nostro assetto. Ce la giocheremo a viso aperto".