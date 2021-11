Latina, Di Donato: “Il Bari è forte, Mignani top. Noi, giovani e inesperti”

Le parole del tecnico della formazione laziale al termine della sfida persa contro la capolista Bari

Il Latina esce sconfitto dalla proibitiva sfida contro il Bari, nonostante abbia provato in tutti i modi a impensierire i pugliesi. Formazione laziale che nelle ultime settimane ha mostrato una crescita costante, necessaria per uscire dalle zone paludose della classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Radio Bari il tecnico del LatinaDaniele Di Donato, che ha commentato la sconfitta, sottolineando come la capolista sia una squadra competitiva ai massimi livelli e la prima indiziata per tornare in Serie B.