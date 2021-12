Garzya: “Bari? C’è una differenza con le altre squadre. E Terranova…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Bari in merito alle prestazioni offerte fin qui da Emanuele Terranova

Salterà Bari-Potenza , match in programma alle ore 21:00 allo Stadio "San Nicola". Stiamo parlando di Emanuele Terranova . L'esperto centrale biancorosso, espulso nel corso della partita andata in scena lo scorso weekend fra le mura del "Renzo Barbera", è stato squalificato dal Giudice Sportivo e non scenderà in campo in occasione della sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Intervistato ai microfoni di "TuttoBari", l'ex difensore del Bari Luigi Garzya ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dall'ex Palermo .

"Quando trovi giocatori di categoria superiore e scendono di categoria, l’unico handicap che possono avere è quello di non calarsi nella mentalità del campionato. Se giochi in Serie C come se stessi giocando in Serie A soffri. Terranova invece ha capito tutto, sa che deve giocare le partite concentrato anche se è in Lega Pro. Nel momento in cui fa questo è normale che abbia tanto in più rispetto agli altri. Da lì si vede il giocatore navigato", le sue parole. "L'assenza di Terranova contro il Potenza? Non è che stiamo giocando col Real Madrid. È normale che tutte le partite vadano giocate con la stessa mentalità e non puoi permetterti cali di tensione o passi falsi. La differenza tra il Bari e le altre squadre è che il Bari ha i sostituti", ha concluso.