Fontana-Mediagol: “La mia idea sul nuovo Palermo. Corini e Tedesco allenatori? Rispondo così. Tutto su Abel-Cavani-Sirigu, le critiche a Pergolizzi…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Dolores Bevilacqua

Atleta serio e scrupoloso, portiere di eccellente lignaggio, uomo fiero e leale. Alberto Fontana, noto ai più con il soprannome Jimmy, ha lasciato un segno profondo, in termini umani e professionali, in tutte le piazze che hanno cadenzato il suo brillante percorso in carriera. Una sicurezza tra i pali, una guida serena ed al contempo autorevole per il reparto difensivo, un riferimento imprescindibile nello spogliatoio. Leader tecnico e carismatico, solo apparentemente silenzioso, capace anche solo con uno sguardo, o poche e mirate parole, di trasmettere concetti e principi virtuosi e costruttivi ai compagni. La personalità non gli ha mai fatto difetto, così come l’eleganza e la sobrietà con le quali ha costantemente espresso il suo pensiero, senza perifrasi o pillole di retorica, ma con la trasparenza e la schiettezza che hanno da sempre contraddistinto la sua parabola. Stagioni formative ed importanti da dodicesimo di lusso in un top club come l’Inter, dal 2001 al 2005, il triennio intenso e gratificante di Palermo, dal 2006 al 2009, l’esperienza profondamente significativa a Bari. Talmente affidabile e performante, per stile ed efficacia sul piano tecnico, da risultare spesso fin troppo ingombrante, pur senza volerlo, per il titolare di turno. Tanti compagni illustri, poi entrati di diritto nel gotha del calcio internazionale, tanti allenatori prestigiosi con i quali l’ex estremo difensore ha condiviso gioie e dolori professionali nel corso del sua lunga militanza nel mondo del calcio. Alberto Fontana, ancora oggi idolo e beniamino di tantissimi tifosi rosanero, si racconta in questa interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, tra passato, presente e futuro…

