Foggia-Bari, Mignani: “Zeman ha tanta produzione offensiva, io più equilibrio”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia della sfida esterna contro il Foggia, in programma sabato alle 18:30

Il Bari cerca la seconda vittoria consecutiva e l'allungo in classifica, dopo i risultati altalenanti dell'ultimo mese, che hanno portato il distacco dal Catanzaro a solamente sei punti. I galletti sono reduci dai tre punti conquistati contro il Picerno , poi un'altra sola vittoria nelle ultime cinque. Ad attendere la compagine pugliese adesso c'è la complicata trasferta contro il Foggia di Zeman , gara valida per la 29a giornata del girone C di Serie C . Il tecnico biancorosso, Michele Mignani , è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'imminente derby, di seguito le sue dichiarazioni:

"La storia delle squadre di mister Zeman raccontano di una grande produzione offensiva, è un modo di ragionare che ti può dare frutti mentre nel mio pensiero c'è più equilibrio. Hanno tre attaccanti molto dinamici con gli inserimenti delle mezzali mentre noi abbiamo sempre giocato con il trequartista. Noi siamo i primi a metterci in discussione quando riteniamo di poter far meglio, più otteniamo i risultati e più divento un allenatore bravo. È la prima cosa che una persona tiene in considerazione, sono contento per la vittoria e la prestazione ma non c'è tempo per pensare a quello che è stato fatto nei giorni scorsi perché domani ci sarà una sfida difficilissima. Sono soddisfatto per quanto abbiamo fatto, se abbiamo quei punti è perché ce li siamo meritati e non sono arrivati a caso. Ci sono tante componenti che hanno aiutato, dalla qualità dei calciatori all'organizzazione della squadra. Botta? Abbiamo dimostrato di riuscire a sopperire alla sua assenza, è chiaro che è un giocatore che ci ha dato tanto e ci alza la manovra offensiva ma ancora non sta benissimo, ci sono valutazioni in corso e dobbiamo mettere in campo quelli che ci danno garanzie e stanno meglio".