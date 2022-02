Foggia-Bari 2-2, gol e spettacolo allo “Zaccheria”: Mallamo salva i galletti

Termina in pareggio il derby pugliesi tra Foggia e Bari, 2-2 al "Pino Zaccheria", Mallamo salva i galletti nel finale

Solo pari per il Bari nel derby pugliese contro il Foggia. Al "Pino Zaccheria" tanti gol e spettacolo soprattutto nel primo tempo, rossoneri due volte in vantaggio e recuperati dal Bari in altrettante occasioni.