FeralpiSalò-Bari 1-0, Di Cesare: “Persa la battaglia, non la guerra. Faremo di tutto per passare il turno”

Uno a zero. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Lino Turina”.

Una vittoria, quella conquistata dalla FeralpiSalò ai danni del Bari di Gaetano Auteri, centrata grazie alla rete messa a segno da Giacomo Tulli al minuti 56 della sfida valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Intervenuto ai microfoni di Radio Bari al termine del match, il difensore e capitano biancorosso Valerio Di Cesare ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine pugliese.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo senza rischiare tanto, potevamo creare qualcosa in più ma poi abbiamo preso alcuni contropiedi su palla nostra e ci siamo concessi a loro. Abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo creato alcune occasioni per pareggiare, però purtroppo è andata così. Abbiamo il ritorno tra pochi giorni, dobbiamo recuperare le energie. Faremo di tutto per passare il turno. Potevamo partire meglio, ma l’avversario è venuto a pressarci in alto e siamo andati in difficoltà seppur non abbiamo concesso tanto”, le sue parole.

“La partita nel secondo tempo l’abbiamo fatta e le occasioni le abbiamo avute. Dobbiamo stare più attenti a non sbagliare passaggi e a non concedere contropiedi perché essendo aperti possono farci male. Abbiamo perso la prima battaglia ma non la guerra, bisogna ricaricare le pile perché si gioca tra pochi giorni. Mercoledì dovremo dare il massimo perché vogliamo qualificarci al prossimo turno. Abbiamo sbagliato da centrocampo, se ti apri in quella parte di campo ti ripartono e possono fare molto male. Da dietro dobbiamo giocare di più e dobbiamo sfruttare al meglio gli attaccanti, quello che ho visto in questa partita è che non bisogna sbagliare quelle palle in mezzo al campo. Bisogna fare molta attenzione”, ha concluso.