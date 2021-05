FeralpiSalò-Bari 1-0, Auteri ci crede: “Possiamo ribaltarla, questa gara ci ha detto una cosa”

“Complessivamente la gara è stata equilibrata, non abbiamo fatto una brutta partita”.

Parola di Gaetano Auteri. Il tecnico del Bari è intervenuto ai microfoni di Radio Bari al termine della sfida contro la FeralpiSalò, andata in scena domenica pomeriggio e valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C: oggetto di discussione, la prestazione offerta dalla compagine pugliese allo Stadio “Lino Turina”.

“Tre-quattro calciatori non sono stati come me li aspettavo. Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo alzati, non essendo chiari nell’aggressione. Abbiamo cercato di costruire nel primo tempo, nella ripresa sulla trequarti avversaria abbiamo perso dei palloni velenosi, facendo errori gratuiti e dando a loro coraggio. Con una deviazione maldestra, il tiro non era irresistibile, abbiamo preso gol. È stato un peccato sciupare situazioni importanti. Nel ritorno bisogna sempre giocare per vincere, siamo in grado di superare questo turno”, le sue parole.

ATTEGGIAMENTO – “Avevamo preparato due atteggiamenti, gli attaccanti sono stati troppo prudenti, ci siamo abbassati ma senza mai rischiare. La differenza è stata quel gol. Sarzi Puttini in allenamento tira missili in porta, purtroppo stavolta non ha segnato. Oggi al di là di qualche prestazione al di sotto dei canoni del Foggia, abbiamo corso fino alla fine e siamo stati meglio di loro. Probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto. Abbiamo scelto di essere prudenti, questa piccola pecca ce l’ha questo gruppo. Già alla fine del primo tempo avevo detto di alzare la pressione, abbiamo perso dei palloni sciocchi e abbiamo dato qualche piccola possibilità di trovare qualche spazio”.

IL RITORNO – “Si gioca sempre su 180 minuti, nelle due scelte i calciatori hanno scelto di essere prudenti. Mentalmente il fatto di giocare su due partite ci ha fatto scegliere un atteggiamento un po’ più tranquillo, invece dobbiamo fare quello che abbiamo fatto dopo con continuità. Siamo in grado di ribaltare il risultato, abbiamo fatto una discreta partita, con cinque-sei palle gol che ci devono dare convinzione. Cianci? La situazione si sa, ha un’autonomia limitata. Ci sono tre giorni di tempo per valutare, bisogna sfruttare ogni nostra risorsa ma non si può pensare di giocare ad una sola porta. Questa gara ci ha detto che stiamo meglio”, ha concluso.