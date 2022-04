Di Cesare: “Avellino? Non ha rispettato Bari. Ma noi andiamo in B, loro restano in C”

Le parole del difensore del Bari, Valerio Di Cesare, dopo il successo maturato contro l'Avellino

Il Bari , già promosso in Serie B, batte in casa l' Avellino nella trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C. Intervenuto ai microfoni di "RadioBari" dopo il successo maturato al "San Nicola", il difensore biancorosso, Valerio Di Cesare , è tornato sulle polemiche con gli irpini verificatesi nel finale di gara.

"L'Avellino non ci ha mai rispettato. Noi abbiamo fatto i complimenti alla Ternana lo scorso anno, loro non hanno avuto lo stesso atteggiamento con noi, però alla fine loro restano in Lega Pro, noi abbiamo dimostrato di essere i più forti dalla prima all'ultima giornata e ce ne andiamo in Serie B. Non pensavo sarebbe stato così difficile risalire in cadetteria, ma è bello esserci riusciti".