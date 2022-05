Delio Rossi: “Bari non è piazza da C. Campionato stravinto, punteranno alla Serie A”

Le dichiarazioni di Delio Rossi, ex tecnico di Palermo e Fiorentina, a proposito della promozione in Serie B del Bari

Il Bari ha vinto con tre giornate d'anticipo il girone C di Serie C, conquistando una promozione che mancava ormai da tre stagioni. Otto punti di vantaggio sul Catanzaro secondo in classifica, campionato dominato e mai in discussione per gli uomini di Michele Mignani. A proposito della cavalcata biancorossa è intervenuto l'ex tecnico di Palermo e Fiorentina, Delio Rossi, ai microfoni di TuttoBari. Di seguito le sue dichiarazioni: