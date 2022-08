De Vezze: “La mia su Bari-Palermo. Ai biancorossi servono quattro innesti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Bari, Daniele De Vezze

"Cheddira ha sorpreso un po' tutti. Nessuno si aspettava che potesse essere determinante come lo è stato in queste partite tra Coppa Italia e campionato". Lo ha detto Daniele De Vezze, intervistato ai microfoni di "TuttoBari". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista biancorosso, protagonista dell'ultima promozione in Serie A conquistata dai pugliesi nella stagione 2008/2009, anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Michele Mignani contro Parma e Palermo. Ma non solo...

"Ho visto le partite. Le prestazioni sono state positive, la squadra ha cambiato poco nonostante sotto l'aspetto qualitativo tra Serie C e Serie B ci sia un abisso. A Parma i biancorossi hanno disputato una gran partita contro una squadra che ha giocato per vincere. Contro il Palermo sono stati fortunati nel primo tempo e sfortunati nel secondo", le sue parole.

MERCATO -"Per me per essere competitivi mancano tre o quattro pedine importanti. Secondo me vanno aggiunti ancora tre o quattro innesti: un difensore centrale, un terzino destro, un play davanti alla difesa e un attaccante. Zuzek? E' una scommessa. Servono calciatori della nostra categoria, che non devono adattarsi al nostro campionato e al nostro modo di giocare: servono giocatori pronti. Ovviamente, se la società acquista giocatori che si adattano subito e si rivelano importanti, ben venga".

SU FOLORUNSHO A BELLOMO -"Folorunsho? Michael è un buon giocatore e, stando in un reparto forte come il centrocampo biancorosso, riuscirà ad esaltare al meglio le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Bellomo? Nicola ha caratteristiche diverse dagli altri della rosa. Lui è un centrocampista che segna tanto, ha sempre segnato molto in tutta la sua carriera. Ha gol nelle gambe a differenza di Maiello e Maita, che invece lo scorso anno segnarono pochissimo. Solo D'Errico ha fatto gol con regolarità. Questa sua caratteristica, in alcune partite, potrà rivelarsi molto importante", ha concluso De Vezze.