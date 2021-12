Catanzaro-Foggia, scomparso commissario Trotta dopo malore: la nota della Lega Pro

Anche la Lega Pro ha voluto esprimere il proprio cordoglio dopo la scomparsa del commissario capo della Questura di Catanzaro Antonio Trotta

Non ce l'ha fatta il commissario capo della Questura di Catanzaro Antonio Trotta, che poco prima del fischio d'inizio di Catanzaro-Foggia aveva accusato un malore mentre era in servizio presso lo stadio. Il pubblico ufficiale, 34 anni, era stato subito ricoverato nell'ospedale di Cosenza e le due tifoserie, in segno di rispetto, avevano deciso di rimanere in silenzio per tutta la durata del match. Trotta si è spento nella notte fra ieri e oggi. Dopo la drammatica notizia, anche la Lega Pro, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del commissario capo della Questura.