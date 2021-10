Catanzaro, Cianci vede il Bari da ex: “Al San Nicola se segno non esulto”

L'attaccante del Catanzaro, Pietro Cianci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di sabato tra i calabresi e il Bari, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C

⚽️

Pietro Cianci, attaccante del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del "Quotidiano del Sud", in vista della sfida tra i giallorossi e il Bari, in programma sabato alle 14 e valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. A lungo corteggiato dal Palermo del duo Sagramola-Castagnini, Pietro Cianci si è poi accasato al Catanzaro dopo la trattativa congiunta tra gli abruzzesi e il Sassuolo, che ha acquistato il cartellino del calciatore classe 1996, cedendolo in prestito ai calabresi.

"A Bari segno ma non esulto". Queste le emblematiche parole del calciatore nativo proprio del capoluogo pugliese, che ha vestito la maglia biancorossa da gennaio a giugno 2021, collezionando 15 presenze e 3 gol, ritornando poi al Teramo nella sessione di mercato estiva.

La gara di domenica metterà di fronte le due migliori compagini del campionato finora. I galletti comandano la classifica del girone C con 24 punti, mentre la squadra guidata dal tecnico Antonio Calabro si trova al secondo posto, da imbattuta, a quota 20 punti.