Catanzaro-Bari, Mignani: “Non è la gara dell’anno, ogni partita è importante”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, in vista del big match di Serie C contro il Catanzaro

Big match d'alta classifica in Serie C in programma domani, domenica 13 marzo, alle ore 17:30. La capolista Bari affronta il Catanzaro , secondo in classifica a meno sette punti. I galletti sono reduci dai tre punti ottenuti contro la Virtus Francavilla , che gli hanno permesso di allungare proprio sui giallorossi a causa della contemporanea sconfitta della compagine di Vivarini contro il Monopoli . Il tecnico del Bari , Michele Mignani , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, di seguito le sue dichiarazioni:

"La partita è molto importante perché stiamo arrivando verso la fine del campionato e i punti valgono doppio, loro l'affronteranno tenendo fede a quella che è l'identità manifestata sin qui. Sarà una gara dura e fisica, noi vogliamo dare continuità a quanto fatto fino ad ora. Serve l'atteggiamento giusto, concedendo meno senza snaturarci e cercando di fare male all'avversario gestendo i vari momenti dell'incontro. Ogni partita è diversa, ma ho un gruppo di giocatori abituati a gare di questo genere, tirate sotto l'aspetto agonistico e fisico. Conosciamo bene il valore dell'avversario, se c'è una cosa a cui tengo è non sbagliare atteggiamento. Per me non è la partita dell'anno, per il semplice motivo che ogni gara è fondamentale, paradossalmente è più importante per loro che per noi".