Calciomercato Serie C, Bari: colpo Ruben Botta, l’ex Inter è in città. I dettagli

Ruben Botta è virtualmente un nuovo giocatore del Bari: svincolatosi dalla Sambenedettese, firmerà un biennale

Colpo Ruben Botta per il Bari . Da tempo nel mirino del club pugliese, il 31enne argentino è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai biancorossi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il fantasista ex Inter - svincolatosi dalla Sambenedettese - si trova già in quel di Bari. E oggi dovrebbe firmare un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, e mettersi a disposizione del tecnico Michele Mignani .

Intanto, dopo il lunedì di riposo concesso dal mister ai suoi ragazzi, la squadra ha ripreso la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia di Serie C, in programma sabato 21 agosto contro la Fidelis Andria allo Stadio "San Nicola". Prima di scendere in campo, i tesserati si sono sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, quindi spazio ad un riscaldamento tecnico ad alta intensità e tre blocchi di lavoro alternati tra esercitazioni tattiche a tema su porzione di campo e lavoro atletico su medie e brevi distanze. Aggregati alla prima squadra i giovani Dargenio, Lambiase e Stella; tabella personalizzata per Celiento, De Risio e Marras, mentre Andreoni prosegue nel suo percorso di recupero post intervento al tendine d'Achille.