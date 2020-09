Calciomercato Bari, si tenta il colpo dalla Serie B: occhi puntati su Montalto. La situazione

Nuovo nome nel mirino del club biancorosso.

I club di Serie C proseguono il proprio lavoro sul mercato per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione di campionato. Nel girone C, quello di pertinenza del Palermo, sono infatti diversi i club blasonati che hanno come obiettivo quello di puntare ai vertici della classifica. Tra questi figura, di certo, il Bari: già molto attiva nella sessione di mercato in corso, iniziata lo scorso 1° settembre.

Un obiettivo, quello relativo alla promozione in Serie B, dichiarato a più riprese dalla compagine pugliese: tutt’oggi in cerca di rinforzi in attacco in grado di garantire alla squadra un campionato di livello. E’ così che dopo Pietro Cianci e Patrick Ciurria, i “galletti”, secondo “Gianlucadimarzio”, avrebbero messo nel proprio mirino anche un altro nome. Si tratta del centravanti classe ’88, Adriano Montalto. Il giocatore, dopo l’avventura al Venezia, sarebbe infatti tornato alla Cremonese in attesa di una nuova destinazione. Corteggiatissimo da diverse squadre, Montalto, risulterebbe infatti in uscita dal club grigiorosso.