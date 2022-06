Calciomercato Bari, riscatto per Cheddira: contratto fino al 2025 per l’ex Parma

Una stagione da incorniciare per Walid Cheddira con la maglia del Bari, culminata con la vittoria del girone C di Lega Pro che ha consegnato la promozione diretta in Serie B al club biancorosso, restituendo entusiasmo a tutta la piazza pugliese. La società di De Laurentiis, in seguito alle ottime prestazioni dell'attaccante italomarocchino, con 7 gol al suo attivo e 3 assist su 39 presenze stagionali, il Bari ha deciso per il riscatto a titolo definitivo del cartellino dal Parma. A comunicarlo il sito ufficiale dei "Galletti".