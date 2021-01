Calciomercato Bari, occhi in casa Reggina: obiettivo Rolando per la fascia destra, l’ex Palermo…

“Faremo meno cose possibili, qualche piccolo particolare per migliorare questa rosa”.

Lo ha detto lo scorso dicembre il direttore sportivo del Bari, Giancarlo Romairone. La sessione invernale di calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti. Dal 4 gennaio al 1° febbraio 2021 prenderanno il via le trattative di mercato che permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Mentre gli uomini di Gaetano Auteri proseguono la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “San Nicola”, l’attenzione della società è rivolta anche al mercato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, chi potrebbe approdare in Puglia è Gabriele Rolando, terzino destro ex Palermo. Il calciatore di proprietà della Reggina, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2017-2018, “sarebbe più che un’alternativa a Ciofani sul versante destro del centrocampo”, si legge. Ma non solo; il Bari prossimamente si confronterà con il Chievo Verona per chiudere l’operazione Di Noia. La fumata bianca sembrava ad un passo, ma occorrerà qualche giorno in più. Chi, invece, difficilmente si legherà al club biancorosso è Pandolfi. Il giovane talento della Turris piace a diverse società che militano in Serie B e sarebbe finito nel mirino del Crotone in Serie A.