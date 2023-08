Calciomercato Bari, obiettivo Coda: contatti col Genoa per il bomber. La situazione

Prima della tegola in questione, in seguito alla cessione di Walid Cheddira al Frosinone (via Napoli), il direttore sportivo Ciro Polito era già a caccia di un paio di attaccanti. Ma ora il club pugliese potrebbe ingaggiarne tre. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi sarebbero previsti dei contatti con il Genoa per Coda. L'esperto centravanti classe 1988, con la promozione in Serie A del Grifone e l'approdo di Mateo Retegui, sembra abbastanza indietro nelle gerarchie di Alberto Gilardino. E potrebbe lasciare Genova già in questa finestra estiva di calciomercato. Sulle tracce del giocatore anche Cremonese e Sampdoria. Seguiranno aggiornamenti...