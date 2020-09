Calciomercato Bari, colpo Lollo: il club pugliese ufficializza l’ex Venezia

Nuova avventura per Lorenzo Lollo.

Si trasferisce a titolo definitivo al Bari il centrocampista ex Venezia, Lorenzo Lollo. Il calciatore, che durante la sua avventura in neroverde ha totalizzato 28 presenze in Serie B, ha firmato un contratto che lo lega ai galletti fino al 30 giugno 2023. Esperienza e solidità a centrocampo – con due campionati di Serie B e uno di Serie C vinti, Lollo, rappresenta un innesto importante per il club biancorosso: deciso, come noto, a puntare ad un campionato di vertice. Finito anche nel mirino del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini in qualità di papabile candidato a completare il centrocampo rosa, il classe ’90, si appresta dunque ad iniziare una nuova avventura lontano dal club siciliano. Sebbene la trattativa con il Palermo sembrasse infatti inizialmente ben avviata, negli ultimi giorni, la stessa, si sarebbe arenata bruscamente. A rendere noto il trasferimento del giocatore nel club pugliese, è lo stesso SSC Bari attraverso un comunicato diffuso tramite i propri canali ufficiali.

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Venezia FC, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’90 Lorenzo Lollo (08.12.1990, Carrara); il calciatore ha firmato fino al giugno 2023.

Nato a Carrara, ma di fatto cresciuto alla Spezia, nel capoluogo ligure Lollo muove i primi passi da giovane calciatore fino ad esordire tra i professionisti nel 2009, dopo una breve parentesi nella formazione Primavera della Fiorentina. Con lo Spezia Lollo conquista una promozione in C1 e uno storico triplete nella stagione ’11-’12 (Campionato, Coppa Italia Lega Pro e Supercoppa Lega Pro) prima di passare al Carpi (133 presenze e 8 gol). In Emilia il centrocampista scrive pagine memorabili raggiungendo, nel ’14-’15, la storica promozione in Serie A. Contro l’Udinese, a gennaio, mette a segno il suo primo gol in A. Nell’estate del 2017 passa all’Empoli, rendendosi protagonista della promozione degli azzurri in Massima Serie andando a segno nella finale playoff contro il Frosinone (24 pres., 1 gol). A gennaio del ’19 passa al Padova prima di venire acquistato dal Venezia dove nella passata stagione totalizza 28 presenze in B.

Benvenuto Lorenzo!”.