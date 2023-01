Calciomercato Bari, accordo raggiunto col Napoli per Cheddira: contratto pronto…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato raggiungo l'accordo tra i campani e il Bari, entrambi di proprietà della famiglia De Laurentiis, per il passaggio in azzurro di Walid Cheddira. Il talento marocchino, protagonista non solo con i galletti ma anche al Mondiale in Qatar con la maglia della nazionale africana, resterà al Bari fino a giugno per poi approdare al Napoli. Ai biancorossi andranno ben 10 milioni di euro per il classe 1998, attualmente a quota 12 reti in campionato.