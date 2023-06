Cagliari-Bari, Mignani: “Antenucci esemplare, un grande. I mie ragazzi daranno tutto”

"Le partite sono finali, si giocano sul filo del rasoio e abbiamo giocato contro una squadra forte con un mister esperto e bravo. Avremmo meritato di pareggiare prima, adesso pensiamo alla prossima che sarà un'altra battaglia. Abbiamo patito la fisicità del Cagliari nei primi minuti, abbiamo tenuto poco palla per far respirare i difensori. Già nel secondo tempo la squadra ha mosso bene palla. Non è stato l'approccio sbagliato, c'è stata differenza di fisicità. Poi la squadra è cresciuta fisicamente, vedo i segnali e li vedo negli occhi dei ragazzi. Gente che lotta da un anno, ora daranno tutto quello che hanno per fare l'impresa".