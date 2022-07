Bari, Vicari: “Qui per mettere radici. Serie B? Vi dico cosa non deve mancare”

LA SCELTA -"Ho sposato un progetto ambizioso, importante. A Bari ci sono grosse responsabilità, ma proprio per questo credo che occorra lasciare spazio al lavoro e all’umiltà. Poi, con il passare delle giornate, vedremo dove si potrà arrivare. Cerco sempre di entrare in punta di piedi in un gruppo. È una questione caratteriale. Pian piano mi affeziono. E resto legato il più possibile alle sorti del mio club. Non a caso, sono rimasto 4 anni a Novara e addirittura 6 alla Spal. No, non mi piace assolutamente fare il giramondo. Preferisco mettere le radici in un posto".