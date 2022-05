Bari, verso la Serie B: prossima settimana incontro tra De Laurentiis e il Ds Polito

Il Bari inizia a programmare la prossima stagione dopo il trionfale cammino che ha portato i galletti alla promozione in Serie B

Dopo tre stagioni di assenza il Bari torna a calcare i campi di Serie B. I galletti hanno dominato il girone C di Serie C piazzandosi al primo posto con 8 punti di vantaggio rispetto al Catanzaro secondo, conquistando la promozione in cadetteria con tre giornate d'anticipo.