Bari, verso il Palermo: oggi seduta mattutina, gruppo al completo per Mignani

Seduta mattutina oggi per la compagine di Michele Mignani , terza della settimana dopo la larga vittoria maturata contro il Parma nella 20a giornata di Serie B . Tutti a disposizione per il tecnico biancorosso, nella giornata di oggi, 17 gennaio, il gruppo al completo ha effettuato l'allenamento sul terreno dell'Antistadio.

Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, quindi, giovedì mattina, il gruppo partirà per la Sicilia dove è in programma la seduta di rifinitura pre gara.