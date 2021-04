Bari, verso il Palermo: allenamento sotto gli occhi di De Laurentiis, Celiento in gruppo. Citro…

Poco meno di quarantotto ore e sarà Bari-Palermo.

Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento del Bari alla sfida contro gli uomini di Giacomo Filippi, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “San Nicola”. Il gruppo – informa il club biancorosso – ha lavorato questa mattina sul terreno dell’Antistadio dopo una prima parte di seduta passata in sala video. Una volta in campo, dopo la fase di riscaldamento a secco, i galletti hanno svolto circuiti di rapidità, esercitazioni tattiche a tutto campo e, a chiudere, lavoro specifico sui calci piazzati. Il presidente Luigi De Laurentiis ha seguito a bordo campo l’intero allenamento.

Lavoro differenziato per Daniele Sarzi Puttini che lamenta ancora dolore alla caviglia destra, mentre Daniele Celiento ha svolto l’intera seduta con i compagni. Lavoro specifico per Cristian Andreoni (tendinopatia cronica dell’achilleo destro), Raffaele Bianco (lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semitendinoso della coscia destra) e Nicola Citro (lesione al legamento crociato sinistro).

Previsto nel pomeriggio un nuovo ciclo di tamponi, mentre domani i biancorossi sosterranno la seduta di rifinitura pre-gara.