Bari, verso il Palermo: 25 convocati per i “galletti”. Out Galano, in lista due Primavera

Vigilia di match per il Palermo FC di Eugeni Corini, che venerdì 20 gennaio sfiderà il Bari guidato dal tecnico Michele Mignani nella sfida in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". La compagine rosanero vuole proseguire la scia positiva di risultati utili, che vede la formazione siciliana imbattuta da sei gare consecutive. Nel pomeriggio il coach di Bagnolo Mella ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla gara d'anticipo del ventunesimo turno del campionato di Serie BKT 2022.2023. Diramata dal coach del Bari, Michele Mignani la lista dei convocati in vista della partita in programma domani sera contro il Palermo. Out Bosisio e Galano (per un affaticamento muscolare), mentre sono presenti i giovani della formazione Primavera, Daddario e Lops. Di seguito la lista completa: