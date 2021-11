Bari, Ventura: “Squadra molto competitiva. Possono salire, Antenucci fondamentale”

Le parole dell'ex tecnico della nazionale in merito alle prospettive stagionali dei galletti

Il Bari in questo avvio di stagione sta lasciando intravedere qualità importanti, che finora hanno permesso alla compagine pugliese di guidare il girone C di Lega Pro. Prima parte di campionato estremamente positiva per i galletti, che possono vantare un distacco dal duo Catanzaro-Palermo di ben 7 lunghezze. Il campionato è ancora lunghissimo ed è prematuro cominciare a fare calcoli, ma la squadra sembra essere competitiva e potrebbe avere qualcosa in più delle dirette concorrenti.