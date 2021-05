Bari, Ventola e Cassano contro ADL: “Sta rovinando un club, la soluzione è staccarsi dal Napoli”

Bari non ti dà l’anima, ma di più. Il problema è il presidente: gli stessi disastri del Napoli, li sta facendo a Bari.

Queste le parole di Antonio Cassano, ex giocatore di Milan e Inter – tra le altre – intervenuto in merito alla situazione interna del Bari targato De Laurentiis. I galletti non sono riusciti nemmeno quest’anno a risalire la corrente generata dal fallimento e a tornare in Serie B. Questo, probabilmente, a causa di una erronea gestione della società pugliese e delle finanze a sua disposizione, con le quali non si è stati capaci di formare una rosa di livello che potesse competere per la promozione dalla Serie C.

Di questi temi ne hanno discusso in maniera aperta proprio Cassano e Nicola Ventola, altro storico ex giocatore della compagine biancorossa. Nel corso dell’ormai noto format BoboTv, i due hanno colto l’occasione per discorrere abbondantemente proprio sulla gestione De Laurentiis e sui motivi che hanno generato la mancata promozione in Serie B dei pugliesi per il secondo anno consecutivo. Ecco, di seguito, le parole di Ventola: “Da quando è arrivato De Laurentiis, il primo anno sono saliti, poi hanno migliorato la squadra ma hanno trovato la Reggina. Quest’anno hanno preso Auteri che si è fissato sul 3-4-3 e lui stesso diceva che non aveva gli esterni per farlo. E’ arrivato Carrera in corsa e le cose non son cambiate. Sta di fatto che il Bari è andato in confusione. Secondo me il Bari dovrebbe essere staccato dal Napoli, non dovrebbe dipendere da direttori sportivi che decidono per altri. Questo è il vero problema. Ti devi completamente staccare”.