Bari-V. Francavilla, Mignani: “Ogni gara è importante, obbligatorio fare punti”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia del derby pugliese con la Virtus Francavilla

Il Bari prepara la gara casalinga contro la Virtus Francavilla , valida per la 30a giornata del girone C di Serie C . I galletti hanno avuto un rendimento altalenante nelle ultime gare, favorendo la riduzione del gap con le inseguitrici, Catanzaro su tutte. La compagine di Michele Mignani ha attualmente un vantaggio di quattro punti sui calabresi, per cui la necessità è quella di conquistare i tre punti contro il Francavilla , quest'ultimo terzo in classifica. Di seguito le parole del tecnico barese, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, in programma domani alle 17.30:

"Ora tutte le partite sono importanti, concentriamoci sul Francavilla. È una partita importante per il valore dell’avversario. Non sono ancora partite decisive, sappiamo che per raggiungere un obiettivo dobbiamo fare più punti possibili. Domani è obbligatorio fare punti, contro una squadre che sta bene, nonostante non abbia un blasone come altre squadre del nostro girone. Fino ad oggi gli vanno fatti i complimenti. Le partite quando non le puoi vincere non le devi perdere. Il Bari non si è snaturato, perché abbiamo mantenuto gli stessi concetti di sempre. Botta dà qualcosa di diverso. Abbiamo dovuto cercare soluzioni alternative, anche se non mi piace chiamarle così. Ruben lo valuteremo per domani, sta meglio. Sto decidendo, però, se impiegarlo dall'inizio o a partita in corso. Credo che la forza del Bari sia stata l'intensità e la cattiveria sportiva, che nell'ultimo periodo forse avevamo perso. Col Picerno e col Foggia credo però abbiamo ritrovato il nostro spirito fatto di intensità e furore agonistico. Chi gioca in questa squadra ha degli obiettivi importanti da raggiungere e per questo dobbiamo sempre giocare per fare la partita. Cinelli dice che noi siamo solo singoli? Non ci faccio caso, la gente può dire quello che vuole. Faccio pensare agli altri quello che vogliono, io vado sulla mia strada".