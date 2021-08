Bari, un solo positivo al Covid: al via gli allenamenti in modalità collettiva

Il Bari ha annunciato i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati dopo il focolaio scoppiato all'interno dello spogliatoio

Il Bari , attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento, ha annunciato che i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati hanno ridotto a da 4 a 1 il numero complessivo dei calciatori positivi al Covid-19 , dopo il focolaio scoppiato all'interno dello spogliatoio nelle scorse settimane. Per questo motivo, il gruppo squadra potrà proseguire gli allenamenti in modalità collettiva.

Una preparazione, quella del Bari in Trentino in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie C, tutt'altro che semplice per la compagine allenata dal tecnico Michele Mignani, penalizzata dagli effetti della pandemia. Il numero ridotto dei calciatori a disposizione del nuovo allenatore aveva portato a cancellare anche la prima amichevole.