Bari, ufficiale: Maita rinnova fino al 2026. Era stato accostato al Palermo

Il centrocampista classe 1994 ha trovato l'accordo per il prolungamento fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno.

Mattia Maita ed il Bari , avanti insieme. Questa mattina l'ufficialità: il centrocampista biancorosso, accostato al Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha prolungato il contratto che lo legherà alla società pugliese fino al 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno. Il calciatore classe 1994 è alla quinta stagione in biancorosso. Di seguito, il comunicato diramato dal club sul proprio sito di riferimento.

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno, del rapporto che lega il centrocampista Mattia Maita al Club biancorosso. Arrivato nel gennaio del '20, il centrocampista siciliano ha vestito per 123 volte la maglia del Bari confermandosi anche alla prima vera stagione cadetta, uno dei punti di riferimento nello scacchiere tattico di mister Mignani. Felici di continuare insieme Matti!".