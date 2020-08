Bari, ufficiale l’addio di Vivarini: il tecnico non è stato confermato

Vincenzo Vivarini non guiderà il Bari nella prossima stagione di Serie C.

L’avventura del tecnico abruzzese sulla panchina dei galletti è terminata con il ko nella finale dei play-off contro la Reggiana. L’addio era ormai nell’aria, tanto che da tempo attorno al nome dell’allenatore ex Empoli ed Ascoli aleggiavano altri club. Tra questi, anche il Palermo, che qualche settimana fa ha poi optato per l’ingaggio del siciliano Roberto Boscaglia, che ha messo un punto alla parentesi alla Virtus Entella. L’ufficialità della rottura tra Vincenzo Vivarini e la società pugliese è invece arrivata soltanto oggi. A prendere il suo posto sarà Gaetano Auteri. Di seguito il comunicato.

“SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Ari va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non“.

