Bari, tutte le combinazioni per la Serie B: biancorossi promossi già oggi?

Ghiotta occasione da sfruttare per il Bari di Michele Mignani, sempre più vicino alla promozione in Serie B

Il match tra Latina e Bari potrebbe risultare decisivo per la promozione dei biancorossi in Serie B . Un campionato sostanzialmente dominato, con la formazione allenata da Michele Mignani che, dopo una permanenza duratura in Serie C e tanti soldi spesi, si avvicina finalmente alla promozione in cadetteria. Non è stato sfruttato il match point nell'ultimo match casalingo contro la Fidelis Andria , che con una vittoria avrebbe garantito ai biancorossi la festa al 'San Nicola'. Con il Latina, la musica potrebbe essere ben diversa.

Al Bari basterà battere il Latina per assicurarsi la Serie B, non guardando al risultato del Catanzaro impegnato col Monterosi. Se nel match delle 14:30 i calabresi non dovessero battere il Monterosi, il Bari sarebbe invece già matematicamente promosso. Dovessero arrivare i tre punti per il Catanzaro e una sconfitta per il Bari, tutto sarebbe rimandato alla gara tra i pugliesi e l'Avellino, in programma il 10 aprile al San Nicola. Certamente l'occasione odierna, con una sfida alla portata per i biancorossi, rappresenta una grande occasione per festeggiare una promozione diretta meritata per tutto l'arco della stagione.