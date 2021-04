Bari, tifosi infuriati e contestazione shock al ‘San Nicola’: “Se non ci credete questa fine farete”. E spunta una testa di maiale…

Aria pesante in casa Bari.

Non si placano gli animi in casa biancorossa dopo una stagione marcatamente al di sotto delle aspettative, che non ha portato ai galletti la tanto sperata promozione diretta in Serie B. Delusione ulteriormente alimentata dall’ultimo pesante ko rimediato dalla compagin epugliese in casa della Turris, che ha messo a rischio la conquista del quarto posto per la formazione guidata da Auteri. Un ennesimo risultato amaro che ha portato ad una durissima contestazione dei tifosi che, questa mattina, hanno affisso uno striscione fuori dal “San Nicola” che recitava: “Se non ci credete, questa fine farete“.

Oltre allo striscione è stata esposta la testa di un maiale mozzata. Nel pomeriggio, intanto, è prevista la seduta d’allenamento in vista dell’ultimo impegno della regular season del Bari che domenica incontrerà il Bisceglie.