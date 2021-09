Bari, Terranova: “Siamo un cantiere aperto, Tifosi e città meritano altre categorie”

A lungo sul taccuino del DS del Palermo FC, Renzo Castagnini, per completare la retroguardia rosanero, Emanuele Terranova ha poi sposato il progetto del Bari di De Laurentiis, con il club siciliano che ha poi virato verso l'ex dei galletti, Perrotta

Durante la sessione estiva della campagna trasferimenti 2021-2022, Emanuele Terranova è stato un obiettivo di mercato del DS del Palermo FC , Renzo Castagnini , alla ricerca di un profilo esperto per completare la retroguardia rosanero sotto la guida del tecnico siciliano, Giacomo Filippi . Per il difensore classe 1987 si è poi prospettato il progetto tecnico Bari , che il centrale di difesa, ex tra le altre di Lecce e Cremonese , ha sposato con entusiasmo. Terranova, oggi tra le file dei galletti guidati dal tecnico Mignani , è intervenuto nel corso della conferenza stampa in programma quest'oggi.

"Con il mister abbiamo lavorato su alcune sue idee difensive alle quali non ero abituato. I rigori? Non è un mio interesse, abbiamo rigoristi validi. Il mio obiettivo principale è portare il Bari dove merita. Questa città, questi tifosi e questa società meritano un'altra categoria che tutti noi sappiamo. Il Bari la squadra alla quale ho segnato di più? È vero, segnai al San Nicola in rovesciata e poi a Modena quando vestivo la maglia del Sassuolo. Dovrò farmi perdonare dai miei nuovi tifosi (ride, ndr). Quando si è prospettato l'arrivo al Bari, ho pensato a quando vedrò lo stadio pieno. Per vincere certi campionati bisogna avere consapevolezza dei nostri mezzi, ma il mister ci fa vedere sempre dove possiamo migliorare e dove abbiamo sbagliato. Ogni giorno è un punto di partenza. Sicuramente qualcosa da migliorare c'è, è inevitabile, il direttore ha effettuato gli ultimi innesti a fine mercato, siamo un cantiere aperto e questa è la prima settimana che lavoriamo tutti insieme. Bisogna migliorarsi ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo".